Allongé sur le sable ou en route pour découvrir les glaciers norvégiens, peut-être avez-vous manqué quelques-unes des principales news qui ont égrené l’actualité estivale du secteur IT. Pas d’inquiétude, nous avons préparé un récapitulatif pour vous remettre immédiatement dans le bain.

22 août

Les dernières défaillances du secteur IT

Une trentaine d’entreprises IT de plus de 1 M€ de chiffre d’affaires ont fait les frais d’une procédure collective depuis le début de l’année, dont beaucoup au cours de l’été. Principal acteur en difficulté : le grossiste en téléphonie Audim.

20 août

Econocom lance son service de Cloud souverain

Econocom a annoncé le lancement d’Econocloud, un service de cloud souverain, conçu comme une alternative aux géants du Cloud pour les entreprises françaises disposant de données sensibles et souhaitant externaliser leur production informatique. Ce service est porté par ASPserveur, dont il avait pris le contrôle en 2014 et qui a prépapré cette offre pendant trois ans. Econocom espère multiplier par quatre ses revenus issus de l’hébergement et des services cloud d’ici 5 ans.

17 août

Oracle accusé de trafiquer ses ventes Cloud par un fonds de pension

Un fonds de pension américain a jeté un pavé dans la mare en accusant Oracle d’user « de menaces et de tactiques d’extorsion pour conduire ses ventes cloud » dans le but de « dissimuler le manque de demande réelle pour ses services cloud ». Une manœuvre de nature à justifier selon le fonds de pension le déclenchement d’un recours collectif.

17 août

Le prix des modules de mémoire flash NAND pourrait chuter de 80 % en deux trimestres

Après deux années de pénurie, le marché des modules de mémoire flash NAND est sur le point de redevenir excédentaire entraînant les prix vers le bas, selon un analyste en semi-conducteurs. Cette phase excédentaire ne devrait toutefois pas excessivement influencer les prix des SSD à la baisse mais plutôt contribuer à doper leurs capacités.

10 août

Dell prévoit une croissance moyenne de 7% d’ici à 2022

En prévision de sa prochaine réintroduction en bourse, Dell a présenté ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice en cours et à l’horizon 2022. Sur l’exercice en cours, Dell prévoit de générer 87,5 milliards de dollars, soit 9,5% de croissance par rapport à l’exercice précédent. Et le constructeur prévoit de réaliser entre 99,5 et 103,3 milliards de dollars à l’horizon 2022, soit une augmentation de près de 30% par rapport à l’exercice clos le 2 février dernier.

3 août

Getronics négocie l’acquisition de l’activité négoce d’ITS Group

Getronics et ITS Group ont finalement réussi à s’entendre sur l’acquisition par le premier de l’activité négoce du second. Issue de la reprise à la barre du tribunal de la société Overlap en 2013, cette activité, qui a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros avec un effectif de 85 personnes, n’a jamais pu être relancée de manière profitable par ITS Group.

3 août

Nutanix va acquérir le spécialiste du DaaS multicloud Frame

Nutanix a annoncé son intention d’acquérir Frame, un spécialiste de la fourniture d’infrastructures et d’applications de bureau virtualisées afin de fournir une solution de desktop sous forme de service (DaaS) dans son offre Cloud Nutanix Xi. VMware a réagi négativement.

26 juillet

SCC France investit plus sur le Cloud public que sur ses datacenters en propre

Alors que le groupe de distribution et de services britannique SCC a consacré des investissements importants à ses datacenters britanniques sur l’exercice et qu’il a continué à faire monter la part des services dans ses revenus domestiques, James Rigby, son PDG, indique vouloir en France – dont la filiale pèse à elle seule 63% du chiffre d’affaires du groupe – plutôt se concentrer sur ses clients du secteur public ainsi que sur le renforcement de ses expertises dans le Cloud public.

25 juillet

Pure Storage confirme son avance sur le marché des baies de stockage 100% flash

Pour la cinquième année consécutive, Pure Storage est classé parmi les leaders dans le quadrant magique des baies de stockage 100% flash. Gartner crédite même le fournisseur d’une progression sur les deux axes de son quadrant l’exhaustivité de la vision et la capacité à exécuter. Netapp conforte quat à lui sa postion de principal challenger.

23 juillet

Atos se renforce aux USA en acquérant Syntel pour 3,4 milliards de dollars

Atos a annoncé qu’il allait faire l’acquisition de Syntel, un groupe de conseil américain, pour 3,4 milliards de dollars en numéraire. Une opération qui doit permettre à Atos de proposer une offre complète de services aux clients nord-américains et de renforcer les marchés banque, finance, et assurance du groupe français.

23 juillet

Oodrive adopte l’indirect sur 100% de son périmètre

Souvent présenté comme un l’exemple de l’éditeur SaaS ayant réussi avec le channel, Oodrive n’avait jusqu’à présent adopté le modèle indirect que sur un seul de ses trois pôles d’activité, représentant 25% de son périmètre total. Mais son ambition de grandir à l’international et le besoin accru d’accompagnement des grands comptes le conduisent aujourd’hui à généraliser le modèle indirect.

23 juillet

Talan lève 100 M€ supplémentaires et va recruter 3.000 personnes

Le groupe a annoncé avoir levé 100 millions d’euros auprès de partenaires historiques. Cette levée de fonds doit permettre au groupe de se renforcer sur son métier historique, l’accompagnement et la réalisation de projets SI, ainsi que de créer de nouvelles lignes métier. Le groupe de conseil vise le demi-milliard de chiffre d’affaires. Il a notamment se doter dès le mois de septembre d’une direction internationale, implantée à Londres, et ambitione d’ouvrir des bureaux en Belgique, en Italie, au Portugal et aux Pays-Bas d’ici l’année prochaine. Il prévoit d’intégrer pas moins de 3.000 collaborateurs d’ici fin 2020,

20 juillet

Le Cloud jugé cher et complexe par les entreprises américaines

Une enquête de Vanson Bourne commanditée par SoftwareOne montre que beaucoup d’entreprises utilisatrices du Cloud stigmatisent sa complexité et l’imprévisibilité de son coût budgétaire.

20 juillet

Microsoft bat des records de croissance

Microsoft a encore impressionné les analystes en annonçant un chiffre d’affaires trimestriel en progression de 17%. Une croissance tirée notamment par le Cloud. On retiendra tout particulièrement la progression de 89% de son chiffre d’affaires Azure et de 25% du chiffre d’affaires. Sur l’ensemble de son exercice 2018, la firme de Redmond enregistre un chiffre d’affaires de 110,4 milliards de dollars, en croissance de 14%.

19 juillet

Semestriels Econocom : le résultat opérationnel fond, la capitalisation plonge

Pour le premier semestre 2018, Econocom a annoncé un résultat opérationnel courant bien en-deça de ses attentes initiales, en baisse de 41% par rapport à celui du premier semestre 2017. Au passage, la société de services et de distribution a annoncé 20 M€ de charge exceptionnelle pour restructuration et 10 M€ de provision pour litiges. La réaction du marché ne s’est pas fait attendre, le titre Econocom a perdu quasiment la moitié de sa valeur en quelques jours et n’a pas remonté la pente depuis.

11 juillet

Bechtle et Inmac annoncent leur mariage

Le distributeur IT allemand Bechtle a annoncé son intention d’acquérir le revendeur informatique français Inmac Wstore. Une opération qui doit permettre à Bechtle en additionnant les 420 millions d’euros de chiffre d’affaires d’Inmac WStore de gagner du temps sur son ambition d’atteindre les 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020 et les 10.000 collaborateurs

