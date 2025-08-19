Depuis le 1er juillet 2025, Digora a changé d’identité et a adopté le nom Deep, marquant une nouvelle étape dans son intégration au sein du groupe Post Luxembourg. Ce changement s’accompagne d’une réorganisation en France, où l’entreprise, forte de 110 collaborateurs et de plus de 500 clients, ayant réalisé 35 M€ de CA en 2023, dont le cœur de l’activité était jusqu’à présent tourné vers les bases de données, entend élargir son positionnement à l’accompagnement des clients sur l’ensemble de leur transformation numérique.

L’entreprise, filiale à 100 % du groupe depuis est désormais structurée en quatre grandes lignes de business : Consulting IT, pour accompagner les entreprises dans leurs schémas directeurs et leur stratégie numérique ; Data & IA, afin de valoriser la donnée et développer des usages concrets autour de l’intelligence artificielle ; Cloud, avec une offre couvrant la transformation cloud jusqu’aux services managés; et Cybersécurité, adossée à l’expertise SOC du groupe au Luxembourg. Deep en France pourra également s’appuyer, dans des contextes spécifiques, sur les expertises du groupe dans les infrastructures data center et télécoms.

Pour soutenir cette réorganisation, Deep prévoit de renforcer ses effectifs. Une vingtaine de postes sont actuellement ouverts dans les quatre lignes de business (consultants en transformation digitale, consultant en data management, consultants en transformation cloud, data scientists, ingénieurs cybersécurité…). L’objectif est de recruter 40 à 50 collaborateurs supplémentaires d’ici à deux ans, portant l’effectif français à environ 150-160 personnes.

La transformation de Digora en Deep s’est également accompagnée d’une évolution de la gouvernance. Nommé directeur général en octobre 2024, Grégory Lindan (photo), ex-patron du conseil de Thales France, succède à Gilles Knoery, associé-fondateur de l’entreprise, qui a quitté ses fonctions à la fin de l’année 2024.

