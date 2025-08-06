Cloud Software Group (CSG), la maison-mère de Citrix et Tibco, investit le marché de la protection des données avec l’acquisition d’Arctera. La société est née en 2024 suite à la fusion entre Cohesity et Veritas, héritant d’une partie des actifs de cette dernière. Arctera regroupe trois grandes lignes de produits : InfoScale (résilience des données), la plateforme Insight (conformité des données) et Backup Exec (protection des données).

Basée à Pleasanton en Californie, Arctera sert des milliers de clients dans le monde et génère plus de 400 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel. Depuis sa création, la société était contrôlée par le fonds d’investissement Carlyle, qui avait accompagné la scission des activités héritées de Veritas et leur développement en entité indépendante.

« Arctera est devenu un fournisseur leader de solutions logicielles de données et d’infrastructure d’entreprise pour des clients du monde entier, et nous sommes convaincus que le portefeuille de produits d’Arctera en matière de résilience, de conformité et de protection des données constituera un complément naturel à Cloud Software Group », commente dans un communiqué Tom Krause, PDG de Cloud Software Group (photo) et ancien cadre dirigeant de Broadcom.

Outre Citrix et Tibco, CSG détient dans son portefeuille les fournisseurs de solutions d’analyse de données Information Builders et Spotfire, ainsi que la plateforme de génération de rapports de Jaspersoft. Le groupe qui revendique 100 millions d’utilisateurs pour ses solutions mène une consolidation au pas de charge, accompagnée d’importantes coupes dans les effectifs.

« À l’avenir, nous souhaitons acquérir des entreprises de logiciels d’entreprise à grande échelle, offrant des capacités critiques éprouvées et une forte valeur ajoutée aux clients des secteurs public et privé, tout en veillant à ce qu’elles s’intègrent parfaitement à notre modèle Cloud Software Group », complète Tom Krause.

La transaction, dont les modalités financières n’ont pas été dévoilées, doit être finalisée au quatrième trimestre 2025, sous réserve des autorisations réglementaires habituelles. À l’issue de l’opération, Arctera fonctionnera comme une unité commerciale autonome au sein du portefeuille Cloud Software Group. Ce dernier financera le rachat sur ses fonds propres.

