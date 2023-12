Notre façon de travailler a changé. Les organisations modernes mettent en place de nouveaux systèmes technologiques qui permettent aux employés d’être productifs en dehors des bureaux traditionnels. La signature électronique est une partie importante de cette panoplie d’outils permettant le travail à distance.

Lorsque les bureaux ont dû fermer leurs portes face à la crise sanitaire, des organisations de toutes les tailles et de tous les secteurs ont commencé à utiliser la signature électronique pour poursuivre leur activité. Lorsque les équipes ont pu retrouver un environnement de travail plus traditionnel, la signature électronique faisait partie intégrante des opérations quotidiennes.

Qu’il s’agisse de signer un contrat de vente, d’approuver un achat ou de valider un accord, signer électroniquement un document avec DocuSign n’a jamais été aussi simple et fiable.

Docusign aide aujourd’hui plus d’un million de clients à connecter et automatiser la façon dont ils préparent, signent, exécutent et gèrent leurs accords.

Dans ce livre blanc proposé par Ingram Micro retrouvez les 10 raisons de préférer DocuSign à une des ses alternatives !