Soumia Malinbaum est promue au poste de vice-présidente Business Development & RSE dans son groupe. Elle est entrée chez Jems en mars 2024 en tant que directrice relations extérieures & RSE et demeure membre du comité de direction du groupe.

A son nouveau poste, Soumia Malinbaum a pour missions d’accompagner la croissance du groupe et de consolider sa stratégie de responsabilité sociétale. « Elle agira à l’échelle européenne, avec un objectif clair : créer des synergies autour de la donnée, du numérique responsable et de la souveraineté technologique », déclare un communiqué.

Soumia Malinbaum a plus de trente ans d’expérience dans l’IT. En 1991, elle a fondé et dirigé une entreprise de services numériques pendant 15 ans, cédée en 2006 au groupe Keyrus. Elle a ensuite été la DRH de Keyrus de 2006 à 2008, puis Global Account Manager de 2008 à 2018. A partir de 2019, elle est devenue vice-présidente Business Development & ESG (RSE) chez Keyrus, avant de rejoindre Jems en 2024.

En parallèle, en 2021, Soumia Malinbaum a été élue présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP).

Parmi ses mandats non-exécutifs, elle est membre du conseil d’administration du Groupe Nexity, membre en tant que personnalité qualifiée du conseil d’administration de la Fondation EDF, présidente de la Commission Formation et du plan Numeric’emploi du syndicat professionnel Numeum (ex Syntec), membre du conseil stratégique d’Aivancity (Ecole d’intelligence artificielle) et présidente d’honneur de l’Association Française des Managers de la Diversité qu’elle a co-fondée en 2007.

Juriste de formation, Soumia Malinbaum est titulaire d’une maîtrise de droit de l’Université Paris II Assas (1984), d’un certificat d’administration de sociétés obtenu à Sciences Pô (2012) et d’un executive MBA de HEC obtenu en 2018.