Dans un contexte d’intensification des cyberattaques, Blue organise à Nantes le 3 juillet prochain un événement majeur dédié à la résilience numérique. Cette seconde édition du Blue Live réunira plus de 600 décideurs IT autour des défis de sécurité actuels.

Dans un monde où la transformation numérique s’accélère, la question de la sécurité devient centrale pour les entreprises françaises. C’est dans ce contexte que Blue, qui se positionne comme l’un des leaders français du cloud souverain, annonce la seconde édition de son événement phare, le Blue Live 2025, qui se tiendra le 3 juillet prochain au Warehouse de Nantes.

Cet événement unique à l’échelle du Grand Ouest, qui coïncide avec l’inauguration du second datacenter Blue à Nantes, marque deux décennies d’expertise technique dans le domaine de l’infrastructure cloud sécurisée. Plus de 600 directeurs IT (DSI, RSSI, Responsables infrastructure, cloud et réseaux) sont attendus pour cette journée d’immersion technique et stratégique au cœur de l’écosystème tech d.

Une menace croissante pour les organisations

Les chiffres récents sont alarmants. Selon le dernier rapport de l’ANSSI publié en mars 2025 et le baromètre cybersécurité de PwC, on observe une augmentation de 30% des attaques par IA malveillante depuis janvier, une hausse de 40% des cyberattaques dans le secteur financier et 37% de tentatives d’attaques supplémentaires dans l’administration française.

Face à ces défis, Nicolas Boittin, fondateur et PDG de BLUE, lance un appel à l’action : « Il est temps de passer à l’action et de repenser notre approche de la cyber-résilience. Le Blue Live 2025 offre les clés pour comprendre les enjeux, découvrir les solutions innovantes et construire une infrastructure cloud résiliente.«

Un programme technique complet

L’événement s’articulera autour de trois axes majeurs. Dans un premier temps, des retours d’expérience techniques seront présentés, notamment l’analyse de cyberattaques récentes comme celle du CHU de Brest, avec des interventions de Stéphanie Ledoux (Alcyconie), Clément Domingo (SaxX) et Damien Bancal (ZATAZ).

Une table ronde technique abordera ensuite les stratégies de résilience opérationnelle, la conformité aux nouvelles réglementations NIS2 et DORA, ainsi que les méthodologies de reprise après incident.

Enfin, l’événement se conclura par des démonstrations techniques en direct des solutions d’infrastructure Blue pour la supervision du parc informatique, l’optimisation des montées en charge Cloud, la maîtrise des coûts et la sécurité des systèmes d’information.

Pour participer à cet événement majeur du secteur de la cybersécurité, les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site www.blue-live.fr.