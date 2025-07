Gordon Mackintosh est promu au poste de vice-président des ventes mondiales de réseaux pour les canaux et l’écosystème de partenaires chez HPE. Suite à la finalisation au début du mois de l’acquisition de Juniper Networks, celui qui dirigeait son écosystème de partenaires depuis 5 ans rejoint HPE Networking pour définir et mettre en œuvre une stratégie unifiée des canaux. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er novembre et sera rattaché à Simon Ewington, patron du channel de HPE.

« Je suis ravi de diriger les ventes réseau des écosystèmes de canaux et de partenaires mondiaux de HPE, en rassemblant le meilleur de Juniper Networks et d’HPE Aruba Networking pour générer une nouvelle croissance pour nos partenaires. Il ne s’agit pas seulement d’intégration, mais d’accélération », a réagi le nouveau dirigeant sur Linkedin.

Gordon Mackintosh avait rejoint Juniper en 2020 après avoir dirigé pendant 4 ans les ventes channel d’Extreme Networks. Il avait précédemment travaillé pendant 17 ans et occupé plusieurs postes de responsabilité chez Cisco. Sa longue expérience en fait un candidat idéal pour conduire ce complexe chantier de consolidation.

« Ma priorité absolue est de poursuivre sur cette lancée et de collaborer étroitement avec l’équipe Channel de HPE afin de définir une stratégie claire pour le rapprochement de nos programmes partenaires. L’objectif est simple : offrir une expérience partenaire plus simple, plus rentable et plus efficace », a déclaré Gordon Mackintosh à nos confrères de Channel Futures.

« La combinaison de la force de Juniper en matière de réseaux d’IA et du leadership de HPE en matière de réseau en tant que service (NaaS) avec sa plateforme GreenLake représente une opportunité considérable pour les partenaires », a-t-il aussi fait valoir dans un entretien à CRN.

Chez HPE, Gordon Mackintosh poursuivra aussi sa collaboration avec Rami Rahim, l’ancien PDG de Juniper désormais PDG de HPE Networking.