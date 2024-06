L’annonce de son départ d’Axians sur Linkedin il y a deux semaines avait fait le tour du marché, suscitant près de 400 commentaires. Mais Yves Pellemans n’avait rien dévoilé de la suite qu’il entendait donner à sa carrière. C’est désormais chose faite. Cheops Technology vient d’annoncer son recrutement en tant que directeur général délégué. À ce poste, il interviendra dans la gouvernance de l’entreprise et siègera à son comité stratégique. Il aura notamment pour mission de structurer et piloter son unité de business nouvellement créée « IA & data analytics ».

Un domaine d’expertise qu’Yves Pellemans maîtrise bien puisqu’il était jusqu’à présent directeur technique et directeur data analytics chez Axians Communication & Cloud et qu’à ce titre, il dirigeait toutes les activités en lien avec l’analyse de données au sein de la marque IT du groupe Vinci Energies, soit un périmètre regroupant plus de 150 personnes réalisant plus de 30 M€ de chiffre d’affaires annuel.

Cette nouvelle entité « IA & data analytics » chez Cheops Technology a vocation à fournir des services et des solutions permettant de capter, traiter, protéger et valoriser les données des clients. Un périmètre d’intervention qui inclut la mise à disposition de capacités de calcul et d’intelligence artificielle (prédictive et LLM). Une offre de Cloud IA HPC dédiée à ce type d’applications sera mise sur pieds d’ici à la fin de l’année, précise l’entreprise.

La nouvelle BU s’appuiera notamment sur les expertises en gestion de la donnée et en IA (Mistral AI) que sa division Modernisation Technologique (DMT) a développées pour enrichir ses modèles de données et sur les compétences déjà existantes au sein du groupe sur ces sujets. En complément, Cheops Technology est à la recherche d’opportunités de croissance externe dans les domaines de la cyberdéfense et des LLM.

Yves Pellemans a passé 20 ans au sein du groupe APX/Axians. Il est l’un des artisans de la migration réussie de son offre vers le Cloud.