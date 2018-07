Le 6 juillet dernier, le titre Econocom plongeait de plus de 30% en raison d’un avertissement sur résultats. La veille la société de services avait annoncé une baisse de près de 43% de son résultat opérationnel courant à cause du report de contrats de location importants, d’une charge pour restructuration de 20 millions d’euros et d’une provision de 10 millions d’euros pour litige. On attendait donc avec intérêt la publication des résultats semestriels de l’ESN bruxelloise.

Prévu aux alentours de 33 millions d’euros, le ROC s’établit finalement à 34 millions d’euros, contre 58 millions d’euros un an plus tôt, soit une baisse d’environ 41%. Dans son communiqué de presse, Econocom annonce une charge pour restructuration d’une vingtaine de millions d’euros ainsi qu’une provision pour litige de 9 millions d’euros pour le semestre.

Ces ajustements à la marge ne changent rien aux prévisions annuelles, le ROC est désormais prévu aux alentours de 120 millions d’euros, loin des 154 millions d’euros enregistrés en 2017. L’objectif de 300 millions d’euros prévu dans le plan 2018-2022 annoncé au mois d’octobre ne pourra probablement pas être atteint.

Côté chiffre d’affaires le tableau est moins sombre. Sur le premier semestre, il atteint 1,319 milliard d’euros, en croissance de 12,8% dont 3,8% à périmètre constant.

L’activité Technology Management & Financing (location) enregistre une croissance organique de 1,8 % de son chiffre d’affaires sur le semestre à 614 millions d’euros. Après les 28 % de croissance enregistrés au quatrième trimestre 2017), le premier trimestre 2018 affichait une baisse de 6,3 %. « Le rebond tardif entamé au second trimestre et le report de contrats sur le troisième trimestre n’ont pas permis d’atteindre les volumes anticipés », précise l’ESN

Le chiffre d’affaires de l’activité Services atteint 506 millions d’euros sur le semestre, en progression de 19,4 % dont 4,8 % en organique. Une tendance que le lancement de nouvelles offres intégrées et les synergies entre les activités historiques de la Planète et celles des Satellites (les entreprises qu’Econocom a rachetées au cours des dernières années dans des domaines stratégiques tels que la sécurité, la mobilité, le web, le multimédia, le cloud et les solutions digitales métiers) devraient conforter et tout en confirmant la pertinence du modèle de développement du groupe estime Econocom.

Enfin, les revenus de l’activité Products & Solutions bondissent de 40,7% à 198 millions d’euros. Le groupe indique qu’il gagne notamment des parts de marché dans les administrations publiques et bénéficie de synergies avec l’activité de location.

« Après la réalisation du plan stratégique Mutation 2013-2017, l’activité a redémarré plus lentement que prévu au premier semestre 2018. Nous sommes tous mobilisés pour atteindre nos objectifs du second semestre dans un contexte de marchés porteurs. Nous détaillerons à l’occasion de la présentation des résultats semestriels le 6 septembre, les mesures engagées par le groupe pour améliorer sa rentabilité et soutenir sa croissance à court et moyen termes », commente dans le communiqué le CEO de la société Robert Bouchard.

Ces paroles n’ont pas convaincu durablement les investisseurs puisqu’après une légère embellie vendredi dernier le titre reculait ce lundi matin de 2,0%.