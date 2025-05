Anjana Srinivasan rejoint le fabricant californien de puces AMD en tant que responsable channel EMEA, basée à Londres. A ce poste, elle reporte à Stephanie Dismore, vice-présidente senior des ventes régionales EMEA, qui a intégré AMD en septembre 2024 après 25 ans passés chez HP. Elle aussi est basée à Londres.

En plus de 20 ans d’expérience, Anjana Srinivasan a occupé divers postes dans les domaines du marketing, des ventes et des opérations. Auparavant, elle était responsable channel chez Microsoft au Royaume Uni depuis 2019. Elle a également travaillé chez Lenovo, de 2007 à 2018, et chez Ogilvy de 2003 à 2006.