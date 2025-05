Produits et solutions

SCC France dévoile ConversIA, une offre packagée souveraine permettant aux entreprises clientes de déployer des assistants conversationnels intelligents exploitant leurs propres ressources documentaires.

Cette solution clé en main – la première du genre pour SCC – combine matériel, logiciel et services s’installe sur le site du client. Elle s’adresse aux entreprises et organismes publics désireux de disposer de fonctionnalités d’intelligence artificielle documentaire adaptée à leur secteur d’activité et leur métier sans exposer leurs données en externe.

ConversIA inclut un serveur (d’origine Dell, HPE ou Lenovo) équipé de GPU Nvidia H100 et de processeurs optimisés pour l’IA (Intel Xeon Gold 32 cœurs bi-CPU), de la plateforme logicielle DeepBrain de la startup française ThinkDeep – qui repose sur une architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation) –, et jusqu’à 12 jours d’accompagnement par des data scientists pour accompagner les clients dans la construction de leurs cas d’usage et l’implémentation de la solution.

Agnostique en matière de LLM (Mistral, LLaMA, OpenAI…), elle s’intègre facilement aux bases documentaires internes de l’entreprise (PDF, Word, SharePoint, SQL, intranet, sites web, etc..). Elle est disponible en quatre versions (de 10 à 2000 utilisateurs simultanés) à partir de 89 000 € (ou 2 545 €/mois sur 60 mois location financière). Un tarif trois à quatre fois inférieurs aux prix généralement constatés sur le marché pour des offres équivalentes, assure Yoann Delanos, responsable de la practice DATA/IA de SCC France (photo), à l’origine de cette offre.

Depuis sa mise sur le marché fin avril, ConversIA suscite un véritable engouement, selon ce dernier, qui évoque une quinzaine d’opportunités déjà soulevées. Parmi les cas d’usages les plus prometteurs, il cite la création d’agents RH, d’assistants légaux (pour l’analyse de contrats par exemple), de chatbots d’urbanisme (pour savoir ce que le plan d’urbanisme permet ou ne permet pas)…

Fort de ce démarrage prometteur, SCC espère ouvrir 200 opportunités autour de cette offre dans les douze prochains mois.