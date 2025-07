Le logiciel libre gagne du terrain. Linux dépasse la barre symbolique des 5% de parts du marché étatsunien des systèmes d’exploitation de PC, selon les chiffres de StatCounter en juin 2025. En France, l’engouement est similaire avec 4,26% de parts de marché. Dans le monde, cette proportion atteint 4,1%. Linux revient de loin avec 1,69% seulement de parts du marché mondial des ordinateurs de bureau en 2020 (1,8% aux Etats-Unis et en France, à l’époque).

Par contraste, les parts de marché de Windows ont chuté de 72,2% l’an dernier aux Etats-Unis à 63,2% aujourd’hui, selon StatCounter. Celles de OS X ont augmenté très légèrement : de 15,42% à 16,57%.

Pourquoi cette adoption grandissante de Linux ces cinq dernières années ? Différentes sources de l’édition et la distribution IT en France s’accordent pour parler d’une volonté de sortir de la dépendance aux systèmes propriétaires et de s’affranchir des obligations de changer de matériel pour s’adapter aux mises à jour logicielles des Gafam. La montée en popularité de Linux s’explique en bonne partie par les restrictions de migration imposées par Windows 11. Le modèle Chromebook – basé sur Linux – a également préparé le terrain. En outre, Mint, Fedora et Ubuntu – entre autres – proposent désormais des interfaces fluides, modernes et accessibles.

« Il y a des signes qui ne trompent pas. Pour la première fois, Linux dépasse la barre des 5% des PCs de bureaux, ce qui ouvre une nouvelle ère de liberté numérique. A Jamespot, on est à 18% de PC sous Linux et ça ne fait que monter, y compris en étant équipé de notre suite bureautique Jamespot qui remplace Office, Teams & co. Donc oui, on peut s’affranchir de Microsoft. On propose – à ceux qui y sont sensibles et ont compris l’enjeu – une migration en douceur avec notre offre CollabNext », souligne Alain Garnier, PDG et fondateur de Jamespot, dans un post LinkedIn.