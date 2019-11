Pour comprendre les réalités de la sécurité des systèmes aujourd’hui, Sophos a demandé au cabinet d’études indépendant Vanson Bourne de mener une enquête auprès de 3 100 responsables informatiques dans le monde entier. Ce compte-rendu présente les expériences,les préoccupations et les projets futurs d’entreprises réparties dans douze pays sur six continents. Il analyse de manière approfondie les défis quotidiens auxquels les équipes informatiques sont confrontées pour protéger leur entreprise contre les cyberattaques, ainsi que leurs expériences avec les technologies EDR (Endpoint Detection and Response).

Télécharger notre études 7 vérités qui dérangent sur la sécurité des systèmes d’informations