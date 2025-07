L’entreprise de services numériques poitevine Vienne Documentique annonce son rapprochement avec le Groupe LBS, originaire de La Rochelle. Cette opération, finalisée début-juillet 2025, vise à créer un acteur régional de référence à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine dans les services IT et les solutions d’impression.

Les deux structures se connaissent bien : elles étaient toute deux membres du groupement de concessionnaires Xerox Premium, créé il y a près de vingt ans. Liés par leur bonne entente, des cultures et des âges comparables, leurs dirigeants ont décidé d’« unir leurs forces » pour franchir un nouveau pallier de développement.

Le rapprochement s’est fait sous la forme de participations croisées, avec une prise de contrôle majoritaire par LBS. Vienne Documentique conserve toutefois sa structure juridique, opérant sous la marque commerciale Conecti by Groupe LBS. L’équipe dirigeante de Vienne Doc reste en place, notamment Toni Da Costa, son directeur général (photo), et Stéphane Bourgeais, son associé. Objectif affiché : créer un groupe pesant à terme 45 M€ de chiffre d’affaires consolidé, contre environ 25 M€ aujourd’hui (moins de 20 M€ avec 80 salariés pour LBS et 8 M€ avec 42 salariés pour Vienne Documentique).

Les deux entités affichent une complémentarité géographique certaine. Emmené par Nicolas Lepetit, Groupe LBS est solidement implanté à La Rochelle, Bordeaux, Périgueux et Agen, tandis que Vienne Documentique couvre le nord de la région avec les départements de la Haute-Vienne (87), de la Vienne (86), de la Creuse (23) et, récemment, des Deux-Sèvres (79), via la reprise à la barre du tribunal de Tech 360, à Niort. Ensemble, ils étendent leur influence sur une grande partie de la région, sans chevauchement de territoires.

Côté métiers, chacun apporte des compétences clés. Vienne Documentique se distingue par une expertise plus poussée dans l’IT, notamment dans la cybersécurité et les solutions Microsoft. Le Groupe LBS est plus développé dans les solutions d’impression, la gestion électronique de documents (via la marque Zeendoc), et les logiciels de gestion (Sage, EBP) et RH (Lucca). Il est organisé autour de quatre filiales : Primalian (solutions d’impression), Supertek (IT et infogérance), Ingedis (dématérialisation et gestion documentaire), et Intelia (interconnexion de réseaux et télécom).

Cette opération permet au groupe de s’imposer comme un interlocuteur incontournable à l’échelle régionale, notamment auprès des grands comptes publics dont les décisions sont désormais largement centralisées à Bordeaux. « Ce rapprochement nous donne une légitimité régionale et nous permet de revenir sur des appels d’offres que nous avions délaissés faute de présence à Bordeaux », souligne Toni Da Costa.