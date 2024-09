Les très petites entreprises (TPE) constituent le pilier de l’économie mondiale et représentent une réelle opportunité pour les partenaires de répondre à leurs besoins en matière de cybersécurité. Malgré leur taille, les TPE détiennent des données clients, des propriétés intellectuelles et des informations financières précieuses qui constituent des cibles de choix pour les cybercriminels. De plus, l’absence perçue de mesures de sécurité ne fait qu’accroître l’attractivité de ces cibles.

Ce guide aborde le problème de la cybersécurité pour les TPE, en mettant en évidence les menaces auxquelles elles sont confrontées, leur approche actuelle de la sécurité et leurs principaux besoins. Enfin, ce document explique comment Norton Small Business répond à ces besoins essentiels, en offrant une solution complète.

Télécharger Le guide de la cybersécurité pour les très petites entreprises