L’éditeur en cybersécurité de Seattle nomme Frédéric Saint-Joigny en tant que responsable des ventes EMEA pour renforcer son écosystème de partenaires dans la région.

Frédéric Saint-Joigny va reporter directement au directeur financier HoJin Kim. « L’expérience de Frédéric Saint-Joigny en matière de conduite d’équipes commerciales, son approche centrée sur les partenaires et sa capacité à accompagner la transformation font de lui un atout clé pour notre développement et celui de notre communauté channel », souligne son n+1 dans un communiqué.

Frédéric Saint-Joigny apporte plus de 20 ans d’expérience à l’éditeur étatsunien, notamment dans la vente de solutions de cybersécurité et de réseaux. « Watchguard redéfinit sa manière d’accompagner et de valoriser son écosystème de partenaires et je suis impatient de contribuer à cette dynamique aux côtés d’une équipe aussi engagée », affirme-t-il.

Avant de rejoindre Watchguard, Frédéric Saint-Joigny était responsable des ventes EMEA de Skybox Security depuis 2020. Il a également occupé des postes de direction chez Aruba Networks pendant plus de 10 ans, dès 2010. Auparavant, il a travaillé en tant que responsable du développement, channel et analystes chez Exaprotect, un éditeur de logiciels de sécurité informatique. Il a également été responsable des ventes dans la même société de 2004 à 2007.