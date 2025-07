Le distributeur à valeur ajoutée enrichit son portefeuille dans quatre domaines stratégiques : le pilotage de la posture de sécurité des postes de travail, avec Cybershen ; la gestion des accès à privilège (PAM), avec Scalefusion ; la gestion des terminaux mobiles (MDM), avec Segura ; et les services d’accès à distance sécurisés (SASE), avec Aryaka.

Avec Cybershen, Hermitage Solutions intègre, une fois n’est pas coutume, une jeune pousse à son catalogue. Société française créée en 2022, Cybershen propose donc une solution modulaire de pilotage de la posture de sécurité des postes de travail adaptée à une clientèle de TPE/PME. « Ce qui m’a plu dans cette solution, c’est que son créateur [Amré Abou Ali] vient du monde de l’ANSSI et qu’elle est en quelque sorte le résultat de son expérience terrain, confie Frédéric Cluzeau, président d’Hermitage Solutions (photo). Cybershen permet ainsi de s’assurer que les environnements de travail des clients répondent à un certain nombre de points de conformité, notamment ceux de l’ANSSI. Autre spécificité qui a séduit Hermitage : sa console multilocataire et sa tarification adaptée qui est fait une solution particulièrement pertinente pour les MSP, juge Frédéric Cluzeau. Cybershen s’impose donc comme une alternative à Tripwire qu’Hermitage proposait historiquement mais plutôt à destination d’une clientèle de grands comptes.

Autre entrée prometteuse à son catalogue : Scalefusion, acteur d’origine indienne avec une forte présence aux États-Unis et en Asie, désormais en phase d’expansion en Europe – sous la houlette de Philippe Ortodoro, un ex-Nutanix et Watchguard, qui a été recruté à cet effet en janvier dernier. Sa plateforme de gestion des appareils mobiles des terminaux (MDM) couvre à la fois la gestion des smartphones, des tablettes, mais également celles des postes de travail (sous Windows, Mac et Linux). « Son héritage mobile en fait une solution particulièrement ergonomique et simple d’utilisation, estime Frédéric Cluzeau. Une solution qui bénéficie là encore d’une philosophie adaptée aux MSP avec une console multitenant et une tarification adaptée à laquelle a été sensible Hermitage Solutions.

En matière de gestion des accès à privilège, Hermitage Solutions mise désormais sur l’éditeur brésilien Segura après avoir travaillé un temps avec Systancia. « L’offre cible les ETI et les grands comptes souhaitant internaliser la gestion des accès à privilèges, expose Frédéric Cluzeau. C’est une plateforme tout-en-un, facile à déployer, qui couvre tous les besoins classiques du PAM : coffre-fort de mots de passe, renouvellement de mots de passe, enregistrement de sessions sessions enregistrées, gestion du cycle de vie des certificats, sécurité DevOps… », résume-t-il. Mais Segura s’impose surtout comme une réponse aux exigences en matière de conformité NIS 2.

Dernière marque intégrée, Aryaka vient compléter l’offre d’Hermitage sur la couche réseau avec une solution SASE (Secure Access Service Edge) adaptée aux entreprises multisites et internationales, ayant des ressources à distance. « Aryaka combine des points d’accès réseau dans le monde entier – y compris en Chine – avec une plateforme SaaS unifiée pour gérer la connectivité, les accès distants et les politiques de sécurité associées », explique Frédéric Cluzeau. Challenger d’acteurs comme Cato Networks ou Palo Alto, Aryaka répond à un besoin jusqu’ici non couvert dans le catalogue du distributeur.

Enfin, Hermitage Solutions prévoit d’annoncer en septembre un partenariat avec Xage Security, un spécialiste américain de la cybersécurité pour les environnements OT, bien implanté dans les secteurs pétrolier, pharmaceutique et l’industrie manufacturière.