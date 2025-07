Le spécialiste danois des services de conseil en informatique Emagine annonce l’acquisition du français HighTeam. Fondé en 2009, le cabinet français est spécialisé dans les services aux secteurs de la banque et de l’assurance. S’appuyant sur 350 consultants, il accompagne 80 clients grands comptes tels que SG, La Banque Postale et le Groupe BPCE et a réalisé un chiffre d’affaires de 52 millions d’euros sur son dernier exercice.

L’acquisition permet à Emagine de doubler de taille dans l’hexagone. Avec l’intégration de HighTeam, elle comptera plus de 700 consultants rien qu’en France, répartis sur six bureaux (Paris, Niort, Lyon, Lille, Sophia Antipolis et Toulon), et prévoit un chiffre d’affaires annuel combiné d’environ 110 millions d’euros sur le marché français.

« Il existe des synergies formidables entre emagine et HighTeam. Les clients français auront accès à une gamme de services et de produits bien plus large », se félicite Xavier Ferrieux, directeur général d’emagine France (photo) dans un communiqué.

HighTeam est la première acquisition d’Emagine en 2025 mais la onzième effectuée depuis 5 ans, après celle l’an dernier du portugais Boost IT et de l’allemand Allgeier Experts

« Notre stratégie consiste à compléter notre forte croissance organique par de multiples acquisitions stratégiques afin de nous mesurer aux plus grands cabinets de conseil et de nous établir en tant que pionnier européen du secteur », déclare Anders Gratte, PDG d’Emagine.

Le groupe Emagine dispose désormais de 33 bureaux répartis dans 13 pays. Il emploie 1 100 salariés, plus de 6 000 consultants et s’appuie sur un réseau de plus de 400 000 consultants, avec une capacité à fournir des services offshore en Inde et au Brésil et nearshore au Portugal, en Pologne et en Roumanie. Son chiffre d’affaires a progressé de 9% d’une année sur l’autre sur l’exercice 2024 pour avoisiner les 500 millions d’euros.