Pour accélérer son recentrage sur l’intelligence artificielle, OpenText remanie son équipe de direction. Le spécialiste canadien de la gestion de l’information a mis fin au mandat de Mark Barrenechea (photo), son PDG depuis 2012 et également directeur technologique depuis 2016. James McGourlay, auparavant vice-président des ventes internationales, lui succède en tant que PDG par interim.

Pour conforter l’équipe de transition, OpenText met en place un nouveau comité exécutif qui sera présidé par P. Thomas Jenkins, ancien PDG de la société, qui va également assurer la fonction de directeur de la stratégie. Savinay Berry, précédemment directeur des produits, est promu au poste de directeur technique.

La société indique par ailleurs qu’elle va continuer d’explorer les opportunités de refonte de son portefeuille. Elle prévoit de se désengager d’activités non stratégiques pour se concentrer sur sa nouvelle activité phare, la gestion de l’information pilotée par l’IA, notamment autour de sa nouvelle plateforme Titanium X.

Sous la direction de Mark Barrenechea, OpenText a poursuivi une intense stratégie de croissance externe, se renforçant notamment dans le domaine de la sécurité avec le rachat de Carbonite en 2019 pour 1,4 Md$ et de Micro Focus en 2022 pour 6 Md$. Une stratégie qui a permis à l’entreprise d’élargir sa base de revenus et de diversifier son portfolio au prix d’une complexité de l’offre croissante et d’une moindre agilité.

Face à des résultats décevants, Open Text a engagé l’an dernier un plan de restructuration, prévoyant la suppression de 1.200 postes et un objectif de réduction des dépenses annuelles jusqu’à 550 millions de dollars. Sur l’exercice 2025 clos fin juin, la société a enregistré un recul de 10% de son chiffre d’affaires à 5,1 Md$ mais dont 7% sont imputables à la vente d’AMC, la division de logiciels de gestion d’applications mainframe. Elle vise un retour à la croissance sur l’exercice 2026 avec un chiffre d’affaires attendu en progression de 1 à 2%.

« Un portefeuille de produits plus rationalisé et cohérent sera essentiel pour qu’OpenText puisse concurrencer efficacement les startups natives de l’IA plus spécialisées et les concurrents bien capitalisés comme IBM, Hyland et les principaux fournisseurs de cloud qui intègrent également la gestion de l’information à leurs plateformes plus larges », commente dans une note d’analyse Steven Dickens, analyste principal chez HyperFRAME Research.

