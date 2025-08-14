Cisco a publié des résultats solides pour son quatrième trimestre fiscal 2025 clos le 26 juillet dernier. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 14,7 milliards de dollars, en hausse de 8 % sur un an. Le trimestre a été marqué par un envol des commandes d’infrastructure liées à l’IA. Celles-ci ont atteint 800 millions de dollars sur la période, pour un total annuel dépassant 2 milliards, soit le double des prévisions initiales.

Cette croissance spectaculaire des commandes d’infrastructures IA traduit une accélération de l’adoption de l’IA générative et des LLM par les clients et la reconnaissance du rôle central du réseau dans les architectures IA, estime le fournisseur. Cisco bénéficie ici de sa capacité à fournir des solutions intégrées, scalables et sécurisées.

Le chiffre d’affaires produit a bondi de 10 % au T4, avec une progression de 6 % sur l’ensemble de l’exercice 2025. Les revenus de services, eux, sont demeurés stables sur le trimestre, avec une croissance modérée de 3 % sur l’année.

Le PDG Chuck Robbins anticipe un début d’exercice 2026 record, porté par la montée en puissance de l’IA et une forte demande du segment entreprises.

