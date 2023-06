Mise à jour des compétences pour faire face aux menaces de cybersécurité en constante évolution, demandes de réparation des clients, sécurisation des données, lutte pour atteindre un revenu durable… Les défis actuels auxquels sont confrontés les consultants en informatique et les entreprises de dépannage sont multiples. Par ailleurs, ils sont si chronophages qu’ils cannibalisent de précieuses heures de travail et freinent le développement des entreprises.<br><br>

Pour y répondre, Avast Business propose un partenariat permettant de passer d’un modèle « break/fix » à un modèle basé sur des solutions génératrices de revenus mensuels récurrents et évolutifs.

En plus de ces solutions de cybersécurité primées et efficientes, Avast Business aide les professionnels informatiques à développer leur base de clients grâce à son support dédié et ses équipes de vente/marketing. De quoi se concentrer sur la croissance de leur entreprise et l’augmentation de leur rentabilité !

Vous aussi, découvrez le partenariat Avast Business !