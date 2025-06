L’événement Tech for Climate, initié par l’intégrateur et hébergeur Constellation, change de nom et devient Move for Climate. Cette 4ème édition, toujours gratuite, se tient le 11 juin 2025 à la Maison de la Chimie, Paris 7ème. Elle met la priorité sur l’action collective et ambitionne de réunir 1.500 personnes.

Plus de 70 intervenant·e·s sont attendu·e·s, dont Virginie Raisson-Victor, présidente du GIEC des Pays-de-la-Loire, Laurent Félix (directeur général d’Ekimetrics, vice-président de la Convention des Entreprises pour le Climat), Ilian Moundib (ingénieur conférencier et spécialiste des questions de résilience climatique), Pierre Gilbert (fondateur de Sator), Carine de Boissezon (directrice de la RSE de EDF et vice-présidente du Collège des Directeurs du Développement Durable), Quentin Bordet (co-fondateur et président de Les Collectifs), ou encore Matthieu Dardaillon (fondateur de Ticket for Change).

Plusieurs conférences et ateliers sont planifiés. Par exemple, Jiliti anime un atelier de 16h30 à 17h30 pour dévoiler son outil d’aide à la décision en matière d’IT durable, avec le retour d’expérience de Groupama G2S.

« Dans un contexte où le numérique pèse de plus en plus lourd dans l’empreinte environnementale des entreprises, il est essentiel de remettre la sobriété au cœur des décisions IT », déclare Benoît Mahieu, SVP On Premise Services chez Jiliti. « Cela passe par une démarche concrète, outillée et fondée sur des données fiables, qui permet d’objectiver les scénarios technologiques et de favoriser une prise de décision éclairée. »

Le Groupe Constellation rappelle que le secteur numérique représente déjà 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les datacenters (cf. photo) consomment 1,5% de l’électricité française à eux seuls. Ce chiffre pourrait doubler d’ici 2030, selon l’Agence Internationale de l’Energie, tandis que la demande mondiale en électricité liée à l’intelligence artificielle (IA) devrait quadrupler.