Les PME, souvent moins équipées pour faire face aux cybermenaces, sont elles aussi confrontées à des menaces accrues.

Fortinet répond à ces défis avec une approche intégrée et évolutive. Sa gamme inclut des pare-feu nouvelle génération (NGFW), des solutions SASE pour la sécurité des endpoints et de l’accès cloud, et le FortiGate Cloud pour une gestion centralisée des réseaux et de la sécurité.

En combinant protection réseau, sécurité des endpoints, et automatisation via l’IA, Fortinet permet aux PME de bénéficier d’une sécurité de niveau entreprise adaptée à leurs besoins spécifiques et à leur croissance.

