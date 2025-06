Depuis plus de 40 ans, Sage met en œuvre une stratégie de commercialisation indirecte, portée par ses partenaires. Intégrateurs et ISV (éditeurs de logiciels indépendants) sont les principaux piliers de notre activité et déploient nos solutions auprès des entreprises. C’est pourquoi, nous avons à cœur de développer un écosystème pensé pour la croissance de nos partenaires. Accès à des solutions de gestion innovantes, accompagnement expert, visibilité accrue… autant d’arguments qui font de nos partenaires les interlocuteurs de référence de leurs clients, et ce dans une logique gagnant-gagnant !

1. Des solutions innovantes et anticipant les besoins du marché

Sage n’a de cesse d’innover pour rendre les process de gestion toujours plus vertueux au sein des entreprises. Nous avons d’ailleurs participé à l’essor de nombreuses technologies désormais incontournables : le Cloud, l’intelligence artificielle et les réseaux interconnectés pour ne citer qu’eux.

Ce sens de l’innovation nous permet de proposer des solutions toujours plus performantes, telles que :

Sage Intacct : une plateforme de gestion financière en ligne enrichie par l’intelligence artificielle ;

: une plateforme de gestion financière en ligne enrichie par l’intelligence artificielle ; Sage Network : un réseau interconnecté simplifiant les échanges de données entre les entreprises et leur écosystème ;

: un réseau interconnecté simplifiant les échanges de données entre les entreprises et leur écosystème ; Sage Copilot : notre assistant de productivité boosté à l’intelligence artificielle avec lequel les utilisateurs peuvent converser pour de nombreux usages.

Mais Sage dessine également les pratiques de demain. Pour preuve, nous avons participé à l’élaboration de la réglementation encadrant la généralisation de la facture électronique obligatoire. Nos clients sont ainsi déjà prêts à prendre ce virage technologique : une simple mise à jour permettra de connecter, sans surcoût, leur solution de gestion à notre PDP (Plateforme de dématérialisation partenaire).

Sage tient les entreprises régulièrement informées des échéances et démarches à suivre, à l’image d’une lettre d’information envoyée le 30 avril dernier. Depuis le 5 juin, Sage a ouvert également les inscriptions sur sa PDP, permettant aux entreprises de s’y inscrire. Nos partenaires peuvent retrouver l’ensemble des ressources utiles via leur espace dédié pour mieux accompagner leurs clients dans ces démarches.

2. Un réseau de proximité dédié au succès de nos partenaires

En tant que partenaire de Sage, vous profitez d’un accompagnement sans rupture pour optimiser votre activité quotidienne : vous avez notamment accès à des channels managers dédiés, à une hotline et à un service de conciergerie. Notre réseau peut aussi compter sur la présence d’équipes en région, mais également sur de nombreuses animations pour renforcer le lien qui nous unit : le défi sportif Sage Partner Game et les kick-off organisés lors du lancement de tout nouveau projet en sont de parfaits exemples.

Notre réseau de partenaires est composé d’intégrateurs, de revendeurs, de cabinets de conseil et d’éditeurs de logiciels indépendants. Pour participer au dynamisme et au rayonnement de notre écosystème, nous mettons en valeur nos alliés à travers de très nombreuses actions : publications sur LinkedIn, vidéos interviews ou encore témoignages publiés sur notre site par exemple. En effet, cette proximité du quotidien et la confiance que nous partageons avec nos partenaires sont les fers de lance de notre réussite commune.

3. Des actions et outils clés en main au service de votre rayonnement

La stratégie de Sage est construite dans une logique gagnant-gagnant-gagnant : nous mettons à la disposition de nos partenaires toutes les ressources utiles à leur succès, leur permettant d’offrir un accompagnement optimal à leurs propres clients.

Au-delà des opportunités business auxquelles nos partenaires ont accès par notre entremise, nous leur proposons de nombreux outils, notamment marketing, pour optimiser leurs actions de communication de nos partenaires et renforcer leur visibilité. Nos partenaires peuvent ainsi utiliser des supports co-brandables (livres blancs, affichages, catalogues, etc.) qu’ils peuvent personnaliser et réutiliser pour renforcer leur notoriété et générer des leads.

Sage met un point d’honneur à être au côté de ses partenaires, notamment lors de salons professionnels, pour des campagnes d’affichage ou pour des opérations plus ciblées. Des opérations marketing que nous pouvons d’ailleurs co-financer. Autant d’initiatives au service de votre rayonnement et de votre efficacité avec l’objectif, in fine, de renforcer toujours davantage le niveau de satisfaction des clients.

4. Une indépendance au service de la satisfaction de vos clients

Vous gardez la main sur la gestion de vos clients, tout en vous appuyant sur le soutien de Sage pour optimiser vos interventions : implémentation, paramétrage, détection de nouveaux besoins, formation… Le partenariat repose sur une logique de réussite partagée : plus vous développez votre activité avec Sage, plus vous accédez à des leviers concrets pour accélérer votre croissance, tels que des remises renforcées, des budgets marketing et des programmes d’activation commerciale, par exemple.

Les solutions Sage, comme Sage Intacct, sont conçues de façon modulaire. Elles s’adaptent facilement aux enjeux évolutifs de vos clients — croissance, réorganisation, nouveaux besoins métiers — et vous permettent de leur proposer un accompagnement personnalisé, sans rupture. Ce mode de fonctionnement est un gage de satisfaction et de fidélisation : les entreprises disposent d’outils adaptés en continu, et vous restez leur point de référence sur le long terme, en les accompagnant dans chaque étape de leur développement.

L’agilité au service de votre relation client

Grâce à la modularité de ses solutions, Sage permet à ses partenaires d’apporter des réponses ciblées aux besoins spécifiques de leurs clients, au plus près de leur réalité. Ce fonctionnement à la carte renforce la qualité de l’accompagnement proposé, en offrant à chaque entreprise une solution qui évolue avec elle — ni surdimensionnée, ni figée.

Qu’il s’agisse d’anticiper une évolution réglementaire, comme l’obligation de facturation électronique, ou de soutenir des projets de structuration plus ambitieux — y compris pour des entreprises ayant des visées internationales —, nos partenaires disposent d’un cadre technique agile et fiable pour formuler une réponse pertinente à leurs clients.

En renforçant votre capacité à proposer des solutions adaptatives et évolutives à vos clients, vous consolidez votre rôle de conseil et de proximité. Portées par les dernières technologies — cloud, intelligence artificielle —, nos solutions sont autant de leviers concrets pour construire une relation durable, fondée sur la confiance et l’efficacité.

Cette capacité d’agilité, d’interopérabilité, de compréhension métier et d’accompagnement du partenaire dans sa croissance trouve un terrain d’expression concret au Connex’Lab, showroom technologique du partenaire 4CAD Group, où Sage occupe une place centrale dans le traitement de la data industrielle.

Pour Kevin Detrivière, Directeur de l’Innovation, la force de Sage réside justement dans la capacité à proposer des solutions immédiatement opérationnelles, pensées pour s’inscrire dans les processus existants et les faire progresser.

« Innover, c’est pour moi apporter des réponses prêtes à l’emploi, pragmatiques, rapides à mettre en œuvre ; pas réinventer la roue à chaque fois, mais s’intégrer dans des processus qui fonctionnent pour les améliorer et capitaliser. »

