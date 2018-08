Après plusieurs mois de négociations, Getronics vient de finaliser l’acquisition de l’activité négoce d’ITS Group. Issue de la reprise à la barre du tribunal de la société Overlap en 2013, ITS Overlap a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros avec un effectif de 85 personnes réparties sur cinq implantations et demeure l’un des principaux intégrateurs IT français.

« [Avec] cette acquisition, nous pourrons désormais servir nos clients encore mieux en leur proposant un plus large éventail de solutions complètes en termes d’intégration, d’outils logiciels professionnels (destinés par exemple aux aéroports et au secteur de la santé), de gestion multi-cloud et de communication unifiée », affirme Francis Weill, directeur général France et Europe de l’ouest de Getronics.

Getronics France (ex-Connectis France) est issu du rachat par le groupe Getronics de l’activité Managed Cloud Services européenne de Colt en avril 2016. En France, cette activité était animée par une cinquantaine de personnes opérant trois datacenters lors du rachat. Rebaptisé Getronics France après que Getronics a récupéré le droit d’exploitation de la marque en France, la société ne publie pas ses comptes.

Getronics France s’insère dans un groupe réalisant désormais 1,3 milliard de dollars de chiffre d’affaires et constitué de 9.000 personnes réparties dans 23 pays depuis le rachat de l’américain Pomeroy début juillet. Getronics ambitionne de devenir le premier fournisseur indépendant de services IT.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, ITS Group se bornant à préciser qu’il est prévu qu’il soit payé intégralement en numéraire, avec une partie échelonnée sur les deux prochaines années, sans conditions de performance. L’activité « négoce » suisse d’ITS Group (11 M€ de chiffre d’affaires en 2017) ne fait pas partie de l’opération et reste en cours de cession. Elle fait l’objet de plusieurs marques d’intérêt d’acheteurs potentiels, indique ITS Group.

Malgré ses efforts, ITS n’a jamais réussi à relancer et à rentabiliser les activité négoce et services d’intégration d’infrastructures héritée de la reprise d’Overlap. De guerre lasse, ITS a donc décidé de s’en séparer et de se recentrer sur ses activités infogérance cloud et conseil.