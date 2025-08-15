Vous rentrez de congés ce 18 août ? Channelnews vous a concocté une petite revue de presse des principales news de l’été pour être immédiatement dans le bain pour la reprise.

 

28 juillet

Groupe OCI absorbe l’intégrateur lyonnais X9000 Channelnews

 

30 juillet

Les trimestriels de Microsoft tirés par le Cloud Azure Channelnews + CRN

 

31 juillet

SafePay annonce avoir volé 3,5 téraoctets de données à Ingram Micro CRN

 

4 août

La justice valide le plan de restructuration de la dette d’Altice ouvrant la voie à cession de SFR LesEchos Les syndicats alertent sur les risques de perte d’emploi LMI

Trimestriels : les performances d’AWS jugées décevantes comparées à celles de ses concurrents CRN

 

5 août

Tehtris : un PSE portant sur 30 % de l’effectif en préparation Channelnews

 

6 août

Plague, la nouvelle porte dérobée indétectable qui inquiète l’écosystème Linux LMI

Ingram Micro publie des trimestriels en croissance de 11 % CRN

Python toujours largement en tête de l’index Tiobe d’août 2025 + LMI

 

7 août

Le marché mondial des services cloud a atteint 99 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025. Google gagne des parts de marché au détriment de Microsoft et d’AWS CRN

Arctera en passe d’être racheté par Cloud Software Group CRN

Forte croissance trimestrielle pour Extreme Networks qui table sur une accélération sur le nouvel exercice CRN

 

8 août

Bechtle renoue avec la croissance au deuxième trimestre CRN UK

 

13 août

Cisco porté par un bond des commandes IA sur son quatrième trimestre fiscal Channelnews

