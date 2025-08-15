Vous rentrez de congés ce 18 août ? Channelnews vous a concocté une petite revue de presse des principales news de l’été pour être immédiatement dans le bain pour la reprise.
28 juillet
Groupe OCI absorbe l’intégrateur lyonnais X9000 Channelnews
30 juillet
Les trimestriels de Microsoft tirés par le Cloud Azure Channelnews + CRN
31 juillet
SafePay annonce avoir volé 3,5 téraoctets de données à Ingram Micro CRN
4 août
La justice valide le plan de restructuration de la dette d’Altice ouvrant la voie à cession de SFR LesEchos Les syndicats alertent sur les risques de perte d’emploi LMI
Trimestriels : les performances d’AWS jugées décevantes comparées à celles de ses concurrents CRN
5 août
Tehtris : un PSE portant sur 30 % de l’effectif en préparation Channelnews
6 août
Plague, la nouvelle porte dérobée indétectable qui inquiète l’écosystème Linux LMI
Ingram Micro publie des trimestriels en croissance de 11 % CRN
Python toujours largement en tête de l’index Tiobe d’août 2025 + LMI
7 août
Le marché mondial des services cloud a atteint 99 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025. Google gagne des parts de marché au détriment de Microsoft et d’AWS CRN
Arctera en passe d’être racheté par Cloud Software Group CRN
Forte croissance trimestrielle pour Extreme Networks qui table sur une accélération sur le nouvel exercice CRN
8 août
Bechtle renoue avec la croissance au deuxième trimestre CRN UK
13 août
Cisco porté par un bond des commandes IA sur son quatrième trimestre fiscal Channelnews