Une protection Endpoint est une couche de protection essentielle, mais elle ne suffit plus à bloquer toutes les menaces qui pèsent sur vos clients. Dès lors la détection et réponse aux menaces 24/7 est une composante essentielle de la cyber-sécurité moderne et donc de votre offre de services.

Découvrez comment vous pouvez réduire les cyber-risques de vos clients , décuplez l’efficacité et l’impact de leurs investissements de sécurité, et améliorez leur assurabilité en renforçant Microsoft Defender avec le service de détection et de réponse assuré 24/7 par le fournisseur de services MDR le plus fiable sur le marché.

Télécharger notre livre blanc Renforcer Microsoft Defender avec Sophos MDR pour en savoir plus !