En tant que spécialistes de la cybersécurité, et quel que soit notre rôle, de l’exploitation à la recherche et au développement, de la gestion au support et à la stratégie, chaque jour apporte son lot de nouveaux défis. Nous devons expliquer clairement à nos clients l’état de la cybersécurité pour les aider à se protéger, mais aussi pour nous assurer que nous nous protégeons nous-mêmes avec les meilleurs outils et les meilleures tactiques. Le rapport 2020 présente le point de vue des experts des SophosLabs sur l’état actuel de la cybersécurité et sur ce qui nous attend à l’avenir.

Les principaux sujets couverts sont :

Attaques de ransomwares

Comment les hackers utilisent nos propres outils de gestion contre nous, et comment ils utilisent les meilleurs outils de sécurité du marché pour réussir leurs attaques. Sécurité des mobiles

Découvrez tout sur l’essor des « fleecewares », sur la manière dont les identifiants bancaires sont volés dans Google Play Store et sur les dangers des adwares cachés. Bruit de fond d’Internet

Les services RDP (Remore Desktop Protocol) sont dans la ligne de mire et les services publics sont ciblés par des attaques automatisées. Découvrez pourquoi. Sécurité du Cloud

Le plus grand risque pesant sur la sécurité du Cloud est le Cloud lui-même. Les mauvaises configurations sont la principale cause de problèmes, et le manque de visibilité est problématique. Découvrez ce que cela signifie. Automatisation et attaques

Les attaques sont de plus en plus automatisées et les hackers ciblent désormais les sauvegardes. Découvrez pourquoi. Machine Learning

Le Machine Learning est aujourd’hui un élément au cœur des défenses et des attaques. Quel rôle joue le Machine Learning dans le ciblage de notre « wetware » ? Nous nous intéressons à la question.

Obtenir le Rapport sur les menaces des SophosLabs