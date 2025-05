Vous commercialisez déjà des solutions de cybersécurité et vous constatez que, pour vos clients, la protection ne se limite plus à l’intégration d’outils : ils attendent un service continu, piloté, assorti d’engagements de résultat. Pour accompagner cette évolution et vous aider à structurer des revenus récurrents, ChannelNews vous donne rendez-vous, le jeudi 5 juin 2025 à partir de 9 h 15, pour une nouvelle émission en ligne intitulée « Comment passer de la vente de solutions à la fourniture de services de sécurité (de VARs à MSSP) ».

Nous aurons le plaisir de recevoir sur notre plateau Romain Basset, Director of Technology Strategy chez Hornetsecurity ; Benjamin Leroux, Chief Marketing Officer d’Advens ; Romain Metayer, responsable cybersécurité chez Novenci ; Vincent Poulbere, directeur exécutif de SysDream (HubOne) ; Benoît Micaud, en charge du conseil cybersécurité pour les services financiers chez Talan ; et Hervé Thibault, directeur technique de Metsys. Chacun partagera son retour d’expérience sur la transition vers un modèle MSSP autour de trois tables rondes.

La matinée s’ouvrira par une première table ronde consacrée à la mutation stratégique, humaine et opérationnelle qu’implique le passage d’un modèle intégrateur à une activité de services managés : organisation commerciale, delivery, gouvernance financière et accompagnement du changement seront au programme.

Une deuxième séquence abordera la souveraineté en cybersécurité, en analysant les dimensions juridiques, technologiques et opérationnelles qui influencent la compétitivité des prestataires français face aux fournisseurs extra-européens.

La troisième table ronde traitera enfin de la conformité aux nouvelles réglementations européennes – NIS 2, DORA, CRA – et montrera comment transformer ces obligations en opportunités commerciales, tant pour faire progresser la maturité de vos clients que pour valoriser votre expertise MSSP.

Enfin notre partenaire Hornetsecurity présentera les leviers technologiques pour bâtir une offre MSSP compétitive et rentable.

La montée en puissance du modèle MSSP ouvre des perspectives de croissance et de fidélisation inédites pour les acteurs du channel. Cette matinée a été conçue pour fournir une feuille de route claire, nourrie de retours d’expérience et d’échanges ouverts avec des pairs.

Réservez dès maintenant votre accès gratuit via le formulaire disponible à l’adresse suivante : https://www.01channel.fr/?matinale=05-juin-2025. Nous vous donnons rendez-vous le 5 juin à 9 h 15 pour franchir ensemble une nouvelle étape dans le développement de votre offre cybersécurité.