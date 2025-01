Le prestataire de services numériques gardois BEA Solutions (ex-BEA Informatique) annonce son implantation à Montpellier. Le développement de cette nouvelle filiale a été confiée à Philippe Rocher (photo), qui vient de rejoindre l’entreprise en qualité de directeur général.

Ancien directeur général adjoint de l’ESMA, École supérieure des métiers artistiques, et fondateur d’un cabinet spécialisé dans le conseil immobilier, Philippe Rocher connaît bien le microcosme régional Occitan et espère convaincre rapidement quelques belles entreprises et structures publiques héraultaises de confier tout ou partie de leur IT à BEA Solutions.

Après dix années de transformation et de structuration, qui l’a vu passer d’un modèle tourné vers l’équipement à un modèle fondé sur l’infogérance et les services de cybersécurité, l’entreprise s’estime désormais suffisamment mature pour s’attaquer à une nouvelle étape de son développement. Elle s’est fixée pour objectif de doubler son chiffre d’affaires d’ici à 2027, passant de 3 M€ de chiffre d’affaires (chiffre 2024 pour un effectif de 30 personnes) à 6 M€.

Dans un premier temps, BEA Solutions Hérault s’appuiera sur les équipes techniques du siège mais rapidement Philippe Rocher entend faire venir des ressources sur Montpellier. D’autres ouvertures de points de présence sont également envisagées, de façon à élargir progressivement son champ d’intervention à l’ensemble de la région Occitanie.

En parallèle, l’entreprise s’est engagée dans un processus de certification ISO 27001 validant sa gestion de la sécurité de l’information et se prépare à se lancer dans la qualification PAMS (Prestataires d’administration et de maintenance sécurisées) de l’ANSSI. Elle sera d’ailleurs présente en tant qu’exposante à la prochaine édition du Forum InCyber Europe (ex-FIC).