Face à la fin prochaine du support de Windows 10 prévue pour le 14 octobre 2025 et à l’essor de l’intelligence artificielle, la migration vers Windows 11 et l’adoption de PC IA deviennent des enjeux stratégiques pour les entreprises. Pour aider les revendeurs à accompagner leurs clients dans cette transition, deux livres blancs complets sont désormais disponibles.

Intelligence artificielle et productivité : les PC intégrant l’IA changent la donne

Le premier document détaille comment les nouveaux PC avec intelligence artificielle embarquée transforment les usages professionnels. Les lecteurs y découvriront :

Le rôle révolutionnaire des NPU (Neural Processing Unit) dans les performances des PC

Les différentes catégories de PC Windows 11 adaptés à chaque besoin utilisateur

Les avantages concrets des PC IA en matière de productivité, sécurité et optimisation des performances

Les fonctionnalités exclusives des Copilot+ PC, dotés d’un NPU de plus de 40 TOPS

Ce livre blanc met également en lumière la valeur ajoutée de l’IA en local, avec des exemples concrets d’utilisation comme les fonctions Retrouver, Windows Studio Effects, Live Captions ou Co-creator dans Paint.

Windows 11 : préparer la transition en douceur



Le second livre blanc se concentre sur la migration de Windows 10 vers Windows 11 et aborde :

Les conséquences de la fin du support de Windows 10 sur la sécurité et la productivité

Les avantages de Windows 11 en termes de compatibilité (99,7% des applications Windows 10 compatibles)

Les prérequis matériels pour la migration et les outils d’audit de parc informatique

L’accompagnement proposé pour faciliter cette transition

Ces ressources présentent également plusieurs services pour faciliter le renouvellement du parc informatique : reprise et valorisation de matériels anciens avec TD Renew, solutions de location financière via TD TaaS, et accompagnement personnalisé pour identifier les besoins spécifiques des utilisateurs.

Des ressources essentielles pour les revendeurs

Ces deux livres blancs constituent des ressources précieuses pour les revendeurs souhaitant développer leur activité autour du renouvellement des parcs informatiques. Ils offrent des arguments concrets pour convaincre les clients finaux d’investir dans de nouveaux équipements plus performants, plus sécurisés et préparés pour l’avenir.

Téléchargez le livre blanc « Intelligence artificielle et productivité »

Téléchargez le livre blanc « Windows 11 : préparer la transition »

Pour plus d’informations, les partenaires peuvent contacter leur responsable commercial TD SYNNEX ou écrire à select.fr@tdsynnex.com.