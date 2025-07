Alors que le mouvement pour renforcer la souveraineté numérique bat son plein en France et en Europe, la Région Ile-de-France opte pour la solution de gestion des services informatiques (ITSM) du géant étatsunien ServiceNow, en écartant celle du français EasyVista. Ce choix technologique a été pris pour les quatre prochaines années et il interroge forcément dans le contexte actuel.

Bernard Giry, le directeur général adjoint de la transformation numérique, rattaché à la direction des systèmes d’information de la collectivité territoriale, explique à l’Usine Nouvelle avoir été séduit par la solution « évolutive et personnalisée » proposée par ServiceNow, avec des fonctionnalités allant au-delà du simple ticket d’incident technique. Selon lui, les données confiées à ServiceNow ne sont pas sensibles et ne tombent pas sous le coup de la loi SREN adoptée le 21 mai 2024, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique en France.

En revanche, pour l’éditeur français éconduit, EasyVista, il va de soi que la commande publique devrait s’orienter vers des éditeurs français ou européens à l’heure actuelle.

Pendant ce temps, l’éditeur étatsunien ServiceNow qui vient de remporter le marché ITSM de l’Ile de France se porte très bien financièrement. Ses derniers résultats trimestriels annoncés il y a quelques jours ont largement dépassé les prévisions. Son chiffre d’affaires est ressorti à 3,22 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2025. Ses revenus d’abonnement pour 2025 sont en hausse annuelle de 20% et pourraient atteindre entre 12,78 à 12,8 milliards de dollars.