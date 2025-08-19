L’éditeur de logiciels de CRM Freshworks a nommé Simon Hayward au poste de directeur général et vice-président des ventes pour la région EMEA. Basé à Londres, il aura pour mission d’accélérer le développement de l’entreprise sur le marché européen.

Cette nomination intervient dans un contexte de forte croissance pour l’éditeur américain d’origine indienne, qui se fait une place avec ses solutions de service client (FreshDesk) et d’expérience employé (FreshService) assistées par l’IA. Le marché européen représente désormais 39 % du chiffre d’affaires mondial de Freshworks, avec une progression annuelle de plus de 20 %.

Avant de rejoindre Freshworks, Simon Hayward était vice-président des ventes et de la gestion des comptes EMEA chez Vimeo. Il a auparavant occupé des postes de direction commerciale chez Domo, Oracle, DataDirect Networks, Avid Technology et Microsoft.

Pour Ian Tickle, chef des opérations mondiales sur le terrain chez Freshworks, « cette arrivée intervient à un moment clé de notre croissance. L’expertise de Simon sera un atout précieux pour renforcer notre présence en EMEA et proposer des solutions simples et performantes à nos clients ».

Simon Hayward travaillera aussi de concert avec Tim Britt, qui a été promu directeur des partenariats et des ventes EMEA en janvier dernier.

