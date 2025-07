Avec des coûts de cyberattaques qui atteignent en moyenne 3,3 millions de dollars pour les petites entreprises, les PME ne peuvent plus ignorer la cybersécurité. Un nouveau livre blanc de Fortinet et Ingram révèle l’ampleur des menaces et propose des solutions sur mesure.

Des chiffres alarmants qui interpellent

Les dernières statistiques révélées dans ce livre blanc sont sans appel : 56% des PME seront victimes d’au moins une cyberattaque, tandis que 71% de leur personnel manque de connaissances sur le phishing et les malwares. Plus préoccupant encore, le coût moyen d’une violation de données pour les entreprises de moins de 500 employés a bondi de 13,4% pour atteindre 3,3 millions de dollars.

Cette escalade s’explique par plusieurs facteurs : la généralisation du travail hybride, la multiplication des applications cloud et l’automatisation croissante des attaques par intelligence artificielle. Les cybercriminels ciblent désormais délibérément les PME, souvent moins protégées que les grandes entreprises.

Un défi de taille : sécuriser trois fronts simultanément

Le document identifie trois défis majeurs auxquels font face les PME :

1. Sécuriser les utilisateurs hybrides : Avec 84% des entreprises adoptant le travail hybride ou à distance, la protection doit suivre les collaborateurs où qu’ils se trouvent.

2. Protéger les bureaux : Les données sensibles restent une cible privilégiée, nécessitant une protection périmétrique renforcée.

3. Sécuriser le cloud : La migration vers les applications SaaS exige le même niveau de sécurité que les bureaux physiques.

Des technologies éprouvées au service des PME

Pour répondre à ces enjeux, Fortinet propose une gamme complète de solutions pensées pour les contraintes des PME :

FortiClient pour la protection des endpoints avec antivirus IA et fonctionnalités Zero Trust

pour la protection des endpoints avec antivirus IA et fonctionnalités Zero Trust Fortinet SASE pour sécuriser utilisateurs et communications en tout lieu

pour sécuriser utilisateurs et communications en tout lieu FortiGate NGFW avec des performances élevées et SD-WAN intégré

avec des performances élevées et SD-WAN intégré FortiGate Cloud pour une gestion centralisée et simplifiée

La reconnaissance du marché

L’expertise de Fortinet n’est plus à démontrer : l’éditeur a reçu la distinction Gartner Peer Insights Customers’ Choice dans six catégories, incluant les pare-feu réseau, l’infrastructure WAN Edge et les plateformes de protection des endpoints.

Avec plus de 730 000 clients dans le monde et 20 ans d’expérience, Fortinet s’impose comme un partenaire de confiance pour accompagner la croissance des PME tout en garantissant leur sécurité.

Des services d’accompagnement dédiés

Le livre blanc souligne également l’importance de l’écosystème partenaires. 87% des petites entreprises estiment que les plateformes technologiques contribuent à leur efficacité, d’où l’intérêt de s’appuyer sur des spécialistes pour le déploiement et la gestion des solutions de sécurité.

Pour découvrir l’ensemble des recommandations, les détails techniques des solutions et les retours d’expérience clients, téléchargez le livre blanc complet « Solutions de sécurité pour les PME » de Fortinet et Ingram. Un guide indispensable pour faire face sereinement aux défis cybersécuritaires de demain.