Le français HR Path, spécialisé dans le conseil en ressources humaines et en solutions SIRH, poursuit sa croissance externe et acquiert PredictiveHR ainsi que RKM Consulting, deux sociétés œuvrant dans les mêmes domaines aux Etats-Unis et en Australie. Objectif : renforcer sa présence géographique et son expertise en plateformes RH.

« La solide réputation de PredictiveHR sur le marché nord-américain, ainsi que son expertise pointue des solutions UKG, viennent renforcer notre capacité à offrir des services RH complets et à forte valeur ajoutée à l’échelle mondiale », déclare François Boulet, co-fondateur de HR Path, dans un communiqué. PredictiveHR a également une expertise sur Paylocity. « L’équipe de direction ainsi que les employé·e·s conserveront leurs fonctions actuelles », assure-t-il.

HR Path renforce également sa présence en Australie où elle est active depuis 2019, suite à l’acquisition de DDG. La société n’a ouvert un bureau en propre qu’en 2024. Par comparaison, RKM Consulting, fondée en 2000, a de solides assises dans le pays ainsi qu’en Nouvelle Zélande.

« Le positionnement spécialisé de RKM Consulting dans la technologie SIRH, en particulier SAP SuccessFactors, renforce la position déjà bien établie de HR Path sur le marché SAP HCM », souligne le communiqué. « Cette acquisition marque une étape importante pour HR Path, consolidant sa position de leader dans l’industrie des ressources humaines et étendant sa présence sur le marché australien et néo-zélandais ».

RKM Consulting continuera d’opérer sous la marque RKM Consulting, an HR Path Company. De même que pour PredictiveHR, la direction actuelle, menée par Rob Makinson, et les équipes de RKM garderont leurs rôles respectifs, « garantissant une transition fluide et une continuité des services pour les clients ».

Fondée en 2001, HR Path a son siège social à La Défense et des bureaux dans 28 pays. L’entreprise basée à Puteaux revendique des effectifs de plus de 2.500 personnes. En juin dernier, elle a acquis ClearCourse Consulting.