Nutanix a annoncé son intention d’acquérir le spécialiste de la fourniture d’infrastructures et d’applications de bureau virtualisées Frame. Frame permettra à Nutanix de fournir une solution de desktop sous forme de service (DaaS) dans son offre Cloud Nutanix Xi, qui prendra en charge l’instanciation de bureaux virtuels en un clic sur Amazon Web Services et Microsoft Azure. La solution DaaS de Frame est nativement multi-cloud et permet aux directions informatiques de fournir des bureaux virtuels indifféremment à partir de clouds publics ou de leurs propres datacenters. Frame intègre des fonctionnalités de mise à l’échelle automatique qui garantissent des performances élevées à toutes les échelles, tout en étant capable de prendre en charge plusieurs clients en isolant complètement les utilisateurs, les postes de travail et les données.

VMware a réagi à cette annonce en déclarant par la voix de son chief operation officer Sanjay Poonen que Nutanix « copie » VMware en tentant de rentrer sur le tard sur le marché du DaaS. Il a ajouté que cette opération allait ruiner son alliance avec Citrix.