Les cybercriminels ne cessent de s’améliorer et les attaques avancées d’aujourd’hui sont de plus en plus difficiles à déceler. En utilisant des techniques qui, prises en considération de manière isolée, peuvent ressembler à des comportements normaux, un attaquant peut accéder aux infrastructures de vos clients tout en restant invisible pendant des mois, augmentant ainsi significativement les risques de coûteuses violations de données. Un véritable défi pour les RSSI !

En ajoutant la brique Bitdefender Endpoint Detection and Response, et ce quel que soit leur solution antimalware déjà déployée, vos clients bénéficient d’une solution puissante pour les aider dans cette tâche si ardue.

Téléchargez le livre blanc Bitdefender EDR « Détection des menaces avancées, investigation ciblée et réponse efficace »