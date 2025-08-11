Le spécialiste de l’edge computing Acumera a annoncé l’acquisition de Scale Computing, éditeur de solutions d’infrastructure hyperconvergée, avec l’ambition de constituer une alternative crédible aux offres Broadcom-VMware. L’opération, soutenue par le fonds Oaktree Capital, permet de doubler la taille de Scale en chiffre d’affaires, effectifs et base installée. La nouvelle entité conserve le nom Scale Computing. Bill Morrow (Acumera) en devient CEO, Jeff Ready (Scale) est nommé président et CMO.

En combinant leurs technologies – orchestration applicative, virtualisation, IA en périphérie, cybersécurité – les deux sociétés créent un leader de l’edge computing. La plateforme cible les déploiements massifs multisites dans le retail, la santé, l’industrie ou l’énergie. Elle mise également sur son intégration avec Veeam, dévoilée en avril et disponible ces jours-ci.

Le message est clair : offrir une infrastructure résiliente, simple, prête pour l’IA, face à une offre VMware jugée plus complexe et coûteuse depuis son rachat.

Les partenaires MSP sont au cœur de cette stratégie de croissance.