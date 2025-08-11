Le spécialiste de l’edge computing Acumera a annoncé l’acquisition de Scale Computing, éditeur de solutions d’infrastructure hyperconvergée, avec l’ambition de constituer une alternative crédible aux offres Broadcom-VMware. L’opération, soutenue par le fonds Oaktree Capital, permet de doubler la taille de Scale en chiffre d’affaires, effectifs et base installée. La nouvelle entité conserve le nom Scale Computing. Bill Morrow (Acumera) en devient CEO, Jeff Ready (Scale) est nommé président et CMO.

En combinant leurs technologies – orchestration applicative, virtualisation, IA en périphérie, cybersécurité – les deux sociétés créent un leader de l’edge computing. La plateforme cible les déploiements massifs multisites dans le retail, la santé, l’industrie ou l’énergie. Elle mise également sur son intégration avec Veeam, dévoilée en avril et disponible ces jours-ci.

Le message est clair : offrir une infrastructure résiliente, simple, prête pour l’IA, face à une offre VMware jugée plus complexe et coûteuse depuis son rachat.

Les partenaires MSP sont au cœur de cette stratégie de croissance.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Les 10 actualités IT qui ont marqué l’année 2024
L’année 2024 a été un tournant pour le secteur IT, avec des bouleversements financiers, stratégiques et technologiques aux répercussions profondes. Entre acquisitions marquantes, pannes globales, innovations en IA et défis juridiques, l’écosystème numérique a traversé...

56 produits VMware concernés par la fin des licences perpétuelles
Après avoir annoncé mettre fin aux licences perpétuelles chez VMware à la mi-décembre 2023, le racheteur Broadcom a publié une liste de 56 produits et plateformes « qui ne sont plus disponibles à l’achat », dans l’onglet...

Scale Computing signe un accord de distribution avec Arrow Electronics en France
Le spécialiste des infrastructures convergées annonce la signature d’un contrat de distribution mondial avec Arrow Electronics. Scale Computing attend notamment de cet accord qu’il l’aide à accélérer son développement en Europe où sa présence était...

Rachat de VMware par Broadcom : les partenaires français de plus en plus inquiets
À quelle sauce les partenaires VMware vont-ils être mangés ? À mesure que le temps passe, il devient de plus en plus évident que Broadcom fera peu de cas de son exceptionnel réseau de partenaires....

Rachat de VMware : Broadcom face à la défiance des clients et partenaires
L’officialisation de l’offre de rachat de VMware par Broadcom pour 61 milliards de dollars trace la voie à l’émergence d’un nouveau géant des infrastructures informatiques. Après avoir été approuvée à l’unanimité par les deux conseils...