Le spécialiste du stockage flash conforte sa domination sur le marché du stockage 100% flash. C’est en tout cas l’avis du Gartner qui vient de publier la dernière mise à jour de son quadrant magique des baies de stockage 100% flash. Non seulement Pure Storage y est classé parmi les leaders pour la cinquième année consécutive, mais l’institut d’études le positionne en tête à la fois sur l’axe de l’exhaustivité de la vision et sur celui de la capacité à exécuter en lui faisant crédit de sucroît d’une progression sur ces deux critères par rapport à l’an dernier. Un positionnement dont s’est félicité aujourd’hui la marque dans un communiqué.

Gartner relève notamment qu’en misant sur une R&D interne Pure Storage a su se constituer un avantage concurrentiel dans le domaine des solutions NVMe qui se constate tant sur le plan du coût, que du packaging et du délai de mise sur le marché. « Pure Storage a été en mesure de se diversifier et de pénétrer de nouveaux marchés en pleine croissance notamment grâce à des partenariats avec des fournisseurs tels que Nvidia », ajoute également le Gartner, qui rappelle que la société est parvenue à l’équilibre opérationnel sur son dernier trimestre 2017 clos (fin janvier 2018), tout en dépassant le cap du milliard de dollars de revenus sur l’ensemble de l’exercice.

« Au cours de la dernière année, Pure Storage a continué d’innover et de repousser les limites », écrit la société dans son communiqué. Et d’égrener ses dernières innovations : la nouvelle gamme FlashArray // X, conçue pour « le stockage accéléré partagé » et qui rend « tout plus rapide – bases de données, environnements virtualisés, tests et développement – sans frais supplémentaires » ; l’annonce de son service de stockage Evergreen (ES2) sur Pure // Accelerate, qui permet de « tirer parti d’un modèle de consommation de type cloud pour le stockage sur site » ; et le lancement de AIRI, une infrastructure prête à l’emploi pour le déploiement d’applications de deep learning à grande échelle de type génomique, apprentissage automatique, intelligence artificielle…

Pour l’exercice en cours, Pure Storage table sur une progression de 28 à 33% de son chiffre d’affaires (entre 1,32 et 1,36 milliard de dollars) et sur un résultat opérationnel positif compris entre 0 et 4% du CA.

À noter que l’éditeur vient de signer un accord de distribution avec Exlusive Networks qui couvre l’Europe et le Moyen-Orient et qu’il a annoncé en avril dernier l’émission pour 500 M$ d’obligations convertibles pour financer la poursuite de son développement.