Capgemini annonce un renforcement de son partenariat avec Mistral AI et SAP pour proposer des solutions personnalisées et sécurisées d’IA générative, destinées aux secteurs fortement réglementés (services financiers, secteur public, aérospatial, défense, énergie).

L’ESN va s’appuyer sur les modèles d’IA de Mistral AI et sur la plateforme de gestion des processus métiers SAP Business Technology Platform (SAP BTP) pour développer une bibliothèque de plus de 50 cas d’usage métiers prêts à l’emploi et validés par SAP.

Les cas d’usages couvriront des domaines tels que l’inspection prédictive par drones dans le secteur de l’énergie, l’assistance augmentée pour les techniciens dans l’aérospatiale ou encore des systèmes pour optimiser les achats multisources.