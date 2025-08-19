À compter du 1er novembre, Microsoft mettra fin aux remises au volume sur les licences de type Accord Entreprise (Enterprise Agreement ou EA) pour tous les services en ligne professionnels, parmi lesquels figurent Microsoft 365, Dynamics 365, Windows 365, ainsi que ses solutions de sécurité et de conformité. Une décision qui exclut néanmoins les produits sur site, du secteur public ou de l’éducation.

La firme de Redmond permettait jusqu’alors aux entreprises avec le plus grand nombre d’utilisateurs de profiter de tarifs significativement réduits : les plus gros contrats (niveau D, plus de 15 000 utilisateurs) bénéficiaient traditionnellement d’une réduction de 12%, tandis que les niveaux intermédiaires (B et C) profitaient de 6 à 9%. Désormais, tous paieront le tarif standard affiché publiquement sur le site Web de Microsoft, sans distinction de taille, dès lors qu’il s’agit d’un contrat entamé après le 1er novembre 2025 ou d’un ajout de service hors catalogue après cette date pour les contrats plus anciens.

« Cette mise à jour s’appuie sur le modèle de tarification cohérent déjà en place pour des services comme Azure et reflète notre engagement continu en faveur d’une plus grande transparence et d’une harmonisation sur tous les canaux d’achat », s’est justifié Microsoft dans un article mis en ligne le 12 août. Microsoft explique aussi que cela permettra aux partenaires d’investir plus de temps dans la présentation de leurs services à valeur ajoutée plutôt que dans des décryptages tarifaires.

Cette décision s’inscrit effectivement dans une stratégie plus large, qui a débuté avec Azure en 2017 et s’est poursuivie avec la suppression des remises de niveau A en 2018 et l’introduction de prix de départ uniques pour les nouveaux services en ligne en 2023. Par exemple, les entreprises paient désormais le même prix pour Microsoft 365 Copilot quel que soit le nombre d’utilisateurs.

Derrière l’argument de la simplification, Microsoft abandonne les remises basées sur la quantité au profit de négociations basées sur la consommation et les revenus. La suppression des remises au permet accélérer la bascule vers des formules de contrats d’abonnement via les programmes des fournisseurs de solutions cloud (CSP), dont les prix pourraient mécaniquement devenir plus compétitifs pour certains clients.

Les clients qui souhaitent conserver leur contrat Entreprise et les réductions actuelles devront eux effectuer un renouvellement anticipé avant le 1er novembre.