Kaspersky Security for Microsoft Office 365 est à présent disponible : hébergée dans le Cloud, la solution permet de réduire le nombre de spams de manière significative, de faire face à la disparition de certains emails identifiés comme spam. Elle offre également des fonctionnalités avancées de protection des boîtes mail de vos clients contre les malwares, le phishing, les menaces avancées et les pièces jointes suspectes. Depuis sa console unique centralisée dans le Cloud, Kaspersky Security for Microsoft Office 365 est simple à configurer et facile à utiliser, grâce à une vue unique sur l’état de sécurité de l’ensemble de vos clients protégés.

Avantages

– Protection contre les menaces, y compris les ransomwares

– Gestion multi-clients / multi-sites via une console unique centralisée

– Possibilité d’infogérance et de services associés

– Pas de coûts supplémentaires d’infrastructure

En savoir plus :

Kaspersky Security for Microsoft Office 365 : fiche produit

Kaspersky Security for Microsoft Office 365 : infographie

Pour obtenir une version d’essai gratuite valable durant 30 jours, rendez-vous sur le portail cloud.kaspersky.com