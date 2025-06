Dans son nouveau rôle, Lydia Baril va représenter C12 au sein de consortiums, forums industriels et auprès des instances publiques. L’une de ses missions est de piloter les partenariats de recherche avec l’industrie, le monde académique et les institutions publiques, tout en identifiant et en exploitant des opportunités de subventions et de financements publics. Elle a également pour objectif de superviser la stratégie de propriété intellectuelle et d’accompagner la montée en puissance de la chaîne d’approvisionnement.

Un communiqué précise que cette « docteure en physique de l’Université Paris-Saclay a dirigé des équipes multidisciplinaires et piloté des programmes stratégiques chez Microsoft, Oxford Quantum Circuits, Pasqal, et plus récemment en tant que Head of Quantum DTU à l’Université technique du Danemark. Elle est l’auteure de 28 publications internationales et détentrice de 7 brevets dans les domaines des nanotechnologies et du quantique ».