Crayon & Microsoft vous accompagnent pour enrichir votre offre de services, et développer votre business grâce à des applications métiers entièrement personnalisées pour vos clients.

Power Apps vous donne la possibilité de créer les applications dont vos clients ont besoin grâce à des fonctionnalités avancées jusqu’alors réservées aux développeurs professionnels, comme des composants IA prédéfinis. Générez des applications en quelques heures (et non en plusieurs mois) qui se connectent facilement aux données, utilisez des expressions de type Excel pour ajouter une logique, puis exécutez ces applications sur des appareils web, iOS et Android.

Lors de ce webinar live, retrouvez les experts Crayon et Microsoft pour des conseils pratiques ainsi qu’une démonstration de la plateforme Power Apps : création d’une application dédiée à la productivité de l’entreprise.»

Inscrivez-vous sans plus attendre à notre Webinar sur la plateforme Microsoft Power Apps