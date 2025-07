Après sa prise de participation estimée à plus de 1,5 milliard de dollars dans Hewlett Packard Enterprise (HPE), Elliott Management a conclu un accord de coopération visant à « soutenir » plus directement la transformation de l’entreprise.

Dans le cadre de cet accord, HPE a accepté mercredi la nomination de Robert (Bob) Calderoni au poste d’administrateur de son conseil d’administration. Il présidera aussi un nouveau comité stratégique chargé d’évaluer les activités de HPE et les opportunités de création de valeur. Il participera par ailleurs au comité d’intégration mis en place suite à la finalisation de l’acquisition de Juniper Networks.

Vétéran du secteur IT, Bob Calderoni avait été choisi par Elliott Management pour le poste de PDG par intérim et de président de Citrix en 2021. Ancien dirigeant d’Ariba et de l’activité Cloud de SAP, il a également siégé aux conseils d’administration de Juniper Networks et LogMeIn.

« Nous sommes ravis d’accueillir Bob au sein de notre conseil d’administration », a déclaré Pat Russo, présidente du conseil d’administration de HPE. « HPE a devant elle une opportunité prometteuse suite à la récente acquisition de Juniper Networks, et Bob possède une expérience pertinente qui nous sera précieuse. »

L’accord prévoit aussi un partage d’informations pour assurer un dialogue continu entre Elliott et HPE. Il donne aussi la possibilité au fonds activiste de nommer à tout moment un représentant au Conseil d’administration.

En avril, la rumeur avait couru qu’Elliott faisait pression pour remplacer le PDG de HPE Antonio Neri. L’accord de coopération avec Elliot intervient après que HPE ait trouvé un accord avec le ministère américain de la Justice (DOJ), levant les obstacles à la finalisation de l’acquisition de Juniper Networks. Ce qui a pu conforter la confiance du fonds envers la direction actuelle.

« C’est une agréable surprise », a commenté le PDG d’Advizex, un partenaire HPE interrogé par nos confrères de CRN. « Leur arrivée au conseil d’administration conforte l’engagement dans la stratégie d’HPE. Cela clarifie l’avenir d’Antonio au poste de PDG ».