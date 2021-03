Vous souhaitez développer vos revenus ? Offrir à vos clients plus de sécurité ? Vos clients vous sollicitent pour l’intégration d’un outil de type EDR ?

GravityZone Endpoint Detection & Response est LA solution idoine !

Bitdefender vient de lancer son offre d’Endpoint Detection & Response, qui permet à vos clients de conserver leurs solutions endpoints déjà installées, et ce quel que soit leur fournisseur, tout en bénéficiant des fonctionnalités d’analyse et de surveillance de ce nouvel outil Bitdefender.

En effet, celui-ci surveille le réseau et détecte rapidement toute activité suspecte et fournit les outils nécessaires pour permettre de lutter contre les cyber-attaques. Les fonctionnalités de visualisation des menaces guident les enquêtes et maximisent la capacité à répondre directement aux incidents.

GravityZone Endpoint Detection & Response est disponible en tant que solution autonome/standalone dans le cloud, à la fois pour la revente traditionnelle et MSP.

Pour visionner le webinar dédié à cette solution, cliquez ici