La branche cybersécurité d’Orange rachète le spécialiste suisse de la sécurité informatique ensec. Cette acquisition, finalisée le 23 juillet 2025 pour un montant non divulgué, permet à l’opérateur historique français de renforcer sa présence en Suisse, avec l’intégration d’une équipe de cyberprotection d’une quarantaine de personnes au sein des effectifs helvètes d’Orange Cyberdéfense qui en comptaient une centaine jusque-là dans le pays.

Orange Cyberdefense ajoute ainsi plus de 130 entreprises clientes suisses dans son escarcelle. Les deux entreprises combinées comptent étoffer leur expertise dans les secteurs de la banque-finance, l’énergie, les administrations publiques et la distribution. Le CEO d’Orange Cyberdefense, Hugues Foulon, déclare vouloir « construire une société numérique plus sûre » pour ses clients en Suisse alémanique. « L’acquisition d’ensec marque une étape importante dans notre développement européen, nous permettant de mieux servir nos clients avec des solutions de cybersécurité complètes et à fort impact » ajoute-t-il dans un communiqué.

« L’expertise d’ensec en conseil et intégration de la cybersécurité constitue une alliance parfaite qui renforcera nos capacités existantes pour créer un champion suisse de la cybersécurité », renchérit Nicolas Lutz, le PDG d’Orange Cyberdefense en Suisse.

Orange Cyberdefense était installée en Suisse romande depuis 2022 avec l’acquisition à 100% des sociétés SCRT et Telsys, mais sans présence en Suisse alémanique jusqu’à présent.

Pour rappel, Orange Cyberdefense emploie 3.200 personnes environ dans le monde et dispose de 36 centres de détection des menaces IT.