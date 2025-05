Après sa fusion avec ForgeRock, Ping Identity se positionne en leader de l’identité numérique

Son rapprochement avec ForgeRock en août 2023 a permis à Ping Identity de raffermir sa position sur le marché de la gestion des identités et des accès (IAM). Six questions à Zakaria Hajiri, son vice-président Europe du Sud, sur ce que cette fusion a changé en matière de stratégie, d’offre produits et de gestion des partenaires pour l’éditeur.

Channelnews : Quelle a été la dynamique croissance de l’activité de Ping Identity en France depuis la fusion ?

Zakaria Hajiri : À l’instar de celle du groupe, la dynamique de Ping Identity France est très positive, puisque la filiale française a presque doublé ses résultats en 2024 par rapport à 2023. L’activité en France a été l’un des moteurs de croissance en Europe. Cette dynamique positive nous a permis de renforcer nos équipes commerciales et partenaires.

Channelnews : Quel impact a eu la fusion avec ForgeRock sur le positionnement de Ping Identity ?

Zakaria Hajiri : La fusion avec ForgeRock nous a permis de créer un leader mondial de la gestion des identités. En France, Ping Identity est leader sur le segment Grands comptes. Nous accompagnons sur leurs projets de gestion des identités, trois des cinq plus grands groupes bancaires, quatre des six plus grands retailers, et 40% des sociétés du CAC 40.

Au passage, nous avons élargi notre portefeuille produits avec une gamme complète de solutions interopérables couvrant tous les besoins et tous les environnements (cloud et sur site) des entreprises.

Channelnews : Précisément, quels sont les principaux besoins actuellement couverts par votre offre ?

Zakaria Hajiri : Nous couvrons les besoins d’authentification multi-facteurs (PingOne MFA), de gestion de la fraude (PingOne Protect) et de vérification des identités (PingOne Verify). Nous avons aussi PingOne DaVinci, une plateforme d’orchestration qui facilite l’intégration des processus de gestion des identités avec une approche no-code/low-code, et PingOne Neo, une solution d’identité décentralisée, qui permet aux utilisateurs de prendre le contrôle de leurs données personnelles.

Channelnews : quelles sont les dynamiques de croissance respectives de ces différentes solutions et quelles sont celles que vous souhaitez faire grossir en priorité en France ?

karia Hajiri : La solution PingOne MFA est très mature. Nous enregistrons une forte croissance sur les solutions PingOne Protect, PingOne Authorize, PingOne DaVinci et PingOne Verify. Nous avons des « early adopters » sur PingOne Neo et c’est certainement la solution qui aura l’une des plus fortes croissances dans les années à venir.

En France, la priorité est mise sur PingOne Protect, PingOne Authorize et PingOne Verify pour répondre aux problèmes liés à la fraude et à l’usurpation d’identité, véritable enjeu pour les entreprises. Nous investissons également beaucoup de temps avec nos clients sur PingOne Neo car c’est la nouvelle vague qui aura un impact.

Channelnews : Vous venez de dévoiler Nexus, un programme partenaires mondial. Est-ce que ce programme introduit des changements majeurs en matière de gestion des partenaires ?

Zakaria Hajiri : Non, il n’y a pas de changement radical. Nexus structure et globalise notre stratégie partenaires en confortant notre approche Partner First. L’objectif est de renforcer notre collaboration avec nos partenaires clés dans chaque région et de faire en sorte que ces partenaires stratégiques se sentent à l’aise sur l’ensemble des produits. Le programme repose sur trois piliers : il vise à impliquer nos partenaires dans la revente de licences, l’implémentation des projets, et l’innovation conjointe.

Channelnews : Comment ce programme se traduit-il concrètement en France ?

Zakaria Hajiri : En France, nous comptons une douzaine de partenaires, dont huit stratégiques : Deloitte, I-Tracing, Synetis, CapGemini, Accenture, Magellan, IC Consult, Orange Cyber Defense. Nous avons mis en place des plans d’action communs et formons ces partenaires pour qu’ils atteignent un niveau d’expertise comparable à celui de nos propres équipes. Cela nous permet de garantir une exécution optimale des projets d’implémentation.