JumpCloud for MSPsTM est une plateforme ouverte d’annuaire cloud qui vous permet de centraliser la gestion identités, des accès et des appareils à l’aide d’une seule et même console multi-tenants interface. Ces fonctionnalités sont associées à un programme partenaire qui vous assiste pour le marketing, la vente et le déploiement de la solution.

En plus de toutes les fonctionnalités qu’offre la plateforme JumpCloud, nos partenaires ont désormais accès aux fonctionnalités suivantes :

– Console cloud multi-tenants

– Tableau de bord d’alertes

– Intégration avec des systèmes de gestion de tickets et d’automatisation de la facturation

– Achat et gestion de licences groupées

– Centralisation des factures

Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans notre plateforme ouverte d’annuaire cloud.

Télécharger notre livre blanc « JumpCloud pour les MSPs »