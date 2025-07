Darktrace poursuit sa croissance externe avec l’acquisition de Mira Security, une start-up de Pennsylvanie spécialisée en orchestration, détection, déchiffrement et analyse du trafic réseau depuis 2019. L’éditeur britannique de cybersécurité basée sur l’intelligence artificielle étend ainsi ses capacités de détection et de réponse aux cybermenaces dans des environnements cloud, hybride et sur site.

Le personnel de Mira Security aux Etats-Unis et en Afrique du Sud va étoffer celui des équipes R&D de Darktrace au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

« L’expérience conséquente de l’équipe de Mira Security dans les organismes de normalisation et ses connaissances techniques approfondies permettront également à Darktrace d’améliorer son travail dans la conception de réseaux et de protocoles de bas niveau », souligne un communiqué. Le montant de l’opération n’y est pas mentionné.

Pour rappel, le pionnier anglais de la sécurité basée sur l’IA, Darktrace, a lui-même été racheté par le fonds d’investissement Thoma Bravo pour 5,32 milliards de dollars en avril 2024. Fondé en 2013, Darktrace a été l’un des premiers acteurs de la sécurité informatique à utiliser l’intelligence artificielle pour améliorer la détection des cyberattaques. Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, la société est entrée à la Bourse de Londres en 2021. Outre la détection des menaces, Darktrace a étendu son action à la prévention des attaques, à la réponse et à la remédiation – couvrant les environnements cloud, les applications, les emails, les terminaux et le réseau.